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Son dakika… İran’dan korkutan corona açıklaması: 13 yeni vaka daha tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı, ülkeye sıçrayan corona virüsüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, virüsle ilgili 13 yeni vaka daha tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
13:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan korkutan corona açıklaması: 13 yeni vaka daha tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre sonra küresel bir korkuya sebep olan corona virüsü ile ilgili korkutan bir açıklama geldi… Türkiye’nin Doğu sınırındaki komşusu İran’dan corona virüsü ile ilgili yeni açıklamalar uluslararası haber ajanslarının gündemine oturdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 13 yeni corona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Twitter üzerinden gelişmeleri duyuran Jahanpur, iki kişinin ise yaşamını kaybettiğini duyurdu.

Jahanpur, “Yeni vakaların 7’si Kum’da, dördü Tahran’da, ikisi Gilan’da görüldü” ifadesini kullandı. İran’da corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e çıkarken toplam vaka sayısı 18’e fırladı.

İran Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 14:16 21.02.2020
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