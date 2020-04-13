Son dakika… İran’dan kritik corona virüsü açıklaması

Corona virüsünün Orta Doğu’da en çok etkilediği ülke olan İran’dan salgın ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

İran Sağlık Bakanı’nın danışmanı Ali Rıza Vahabzade, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 111 insanın yaşamını yitirdiğini ve toplam ölüm sayısının 4 bin 585’e çıktığını duyurdu.

Öte yandan ülke genelinde 1617 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı da 73 bin 303’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada corona virüsü tespit edilen hastalardan 3 bin 877’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.