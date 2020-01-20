Son dakika… İran’dan taban tabana zıt iki açıklama

İran’dan bugün arka arkaya gelen iki açıklama kafaları karıştırdı… 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmadan ABD Başkanı Trump’ın ayrılması sonrasında başlayan gerilim, Washington’ın Tahran yönetimine yaptırım uygulamasıyla alevlenmişti.

İran daha sonra anlaşmadan ayrılma yönünde bazı açıklamalarda bulunsa da Avrupa ülkelerinin araya girmesiyle köprüleri yakmamıştı. Fakat bugün İran yönetiminden gelen iki farklı açıklama kafaları karıştırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayid Abbas Musavi, Tahran yönetiminin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını fakat anlaşmada kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bu açıklamadan sadece birkaç saat sonra ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan ayrılmayı gündemine aldığını duyurdu. İran’ın haber ajansı IRNA’nın aktardığı ve Reuters haber ajansının da son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde Zarif’in, “Eğer Avrupa uygunsuz davranmaya devam eder ya da İran’ın dosyalarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderirse bu anlaşmadan çıkarız” dedi.