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Son dakika… İran’dan taban tabana zıt iki açıklama

İran'dan birbiriyle peş peşe gelen iki farklı açıklama kafaları karıştırdı. Sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütleri azaltmasına rağmen anlaşmada kalmaya devam ettiğini söyledi. Bu açıklamadan sadece birkaç saat sonra ise İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Eğer İran'ın nükleer durumu BM'ye giderse Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan ayrılırız" dedi.

Sozcu.com.tr
13:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan taban tabana zıt iki açıklama

İran’dan bugün arka arkaya gelen iki açıklama kafaları karıştırdı… 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmadan ABD Başkanı Trump’ın ayrılması sonrasında başlayan gerilim, Washington’ın Tahran yönetimine yaptırım uygulamasıyla alevlenmişti.

İran daha sonra anlaşmadan ayrılma yönünde bazı açıklamalarda bulunsa da Avrupa ülkelerinin araya girmesiyle köprüleri yakmamıştı. Fakat bugün İran yönetiminden gelen iki farklı açıklama kafaları karıştırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayid Abbas Musavi, Tahran yönetiminin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını fakat anlaşmada kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bu açıklamadan sadece birkaç saat sonra ise İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan ayrılmayı gündemine aldığını duyurdu. İran’ın haber ajansı IRNA’nın aktardığı ve Reuters haber ajansının da son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde Zarif’in, “Eğer Avrupa uygunsuz davranmaya devam eder ya da İran’ın dosyalarını  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderirse bu anlaşmadan çıkarız” dedi.

Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı İran son dakika
Son güncelleme: 13:20 20.01.2020
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