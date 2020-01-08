Son dakika… İran’ın ABD üssüne saldırısından yeni görüntüler!

CNN’de yer alan habere göre, görüntülerde İran’ın hava saldırıları sonrası hasar gören bölgeler yer alıyor.

Planet Labs’tan alınan uydu görüntülerinde 4 binanın ve uçak pistinin ağır hasar aldığı görülüyor.

İRAN’IN ABD ÜSLERİNE SALDIRISI

İran, gece yarısı ABD’nin Irak’ta Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil’de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı.

İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD’nin ölüdrdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İran’ın Irak’taki Amerikan üslerini füzeyle vurmasını “yüzlerine tokadı indirdik” şeklinde nitelendirdi; Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin “direnişe yol açtığını” belirterek “Onun şehitliğinin yol açtıkları karşısında eğiliyorum” dedi.

Hamaney, “Dün akşam onların (ABD’nin) yüzüne tokadı indirdik. ABD’nin yozlaşmış rejiminin bölgedeki varlığı sona ermeli” diye konuştu. Dini lider şöyle devam etti:

“ABD, Irak’ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak’ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor. Irak’taki liderler buna direndi, Kasım Süleymani danışmanlık yaparak bu amaca hizmet etti. Hizbullah’tan kurtulmak istediler, ki o Lübnan’ın İsrail’den bağımsızlığı için en önemli hareket.”

CEVAD ZARİF: İRAN ORANTILI ADIMLARINI ATMIŞTIR

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de “İran, BM Anlaşması’nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır” açıklamasını yaptı. Zarif, paylaştığı Twitter mesajında, “Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız” dedi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD MÜTTEFİKLERİNİ UYARIYORUZ

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları’nın saldırının Süleymani’nin intikamını almak için yapıldığını açıkladığını ve ABD’ye üslerini açan tüm ülkeleri uyardığını duyurdu. Açıklamada “Üslerini ABD’nin terörist ordusuna açan tüm Amerikan müttefiklerini uyarıyoruz. İran’a karşı saldırıda bulunulan her yeri hedef alacağız” denildi.