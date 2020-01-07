Son dakika… İranlı yetkili açıkladı: İntikam için 13 senaryo var

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürmesinin yankıları sürüyor. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren suikastın ardından sıcak gelişmeler de ardı ardına yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) New York’ta toplanma kararı alırken, ABD yönetiminden tartışmalı bir karar çıktı. Reuters’ın duyurduğu habere göre ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e vize vermedi.

‘TARİHİ BİR KABUS OLACAK’

Bu karar uluslararası kamuoyunda tartışılırken, İran cephesinden ‘intikam’ açıklamalarına bir yenisi eklendi. Reuters’ın FARS haber ajansından aktardığı habere göre, İran ABD’den intikam almak için 13 farklı senaryo üzerinde çalışıyor.

Ajansa açıklamalarda bulunan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, “Tahran yönetimi mevcut senaryolar üzerinden hangisinin uygulanacağına henüz karar vermedi. Ancak bunlar içindeki en zayıf olanı bile ABD için ‘tarihi bir kabus’ olacak” dedi.