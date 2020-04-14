Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İrlanda siyasetinde şok: Sinn Fein Başkanı Covid-19 oldu

İrlanda'nın önde gelen siyasi partilerinden Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald'da corona virüsü tespit edildi. 50 yaşındaki siyasetçinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
15:30 -
Haberler Dünya
İrlanda siyasetinde şok: Sinn Fein Başkanı Covid-19 oldu

İrlanda siyasetinde merkez solda kendini konumlandıran Sinn Fein’in 50 yaşındaki lideri Mary Lou McDonald’da corona virüsü testi pozitif çıktı…

28 Mart’ta corona virüsü testi olan McDonald’ın test sonuçlarının dün geldiği belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan McDonald, “Doktorlar benim enfekte olmadığımı ve hastalığı atlattığımı söylediler. Bu çok iyi bir haber çünkü haftalardır çok kötü hissediyordum. Sağ ciğerimde bir rahatsızlık vardı. Şu an ilaç alıyorum ve buna iyi tepki veriyorum. Gelecek pazartesi günü işimin başına dönmeyi bekliyorum” dedi.

McDonald’ın partisi, Şubat ayında İrlanda’da yapılan seçimlerde diğer partilerden çok daha fazla oy almasına rağmen koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.

Corona Haber İrlanda Pazartesi son dakika
Son güncelleme: 15:36 14.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more