İrlanda siyasetinde şok: Sinn Fein Başkanı Covid-19 oldu

İrlanda siyasetinde merkez solda kendini konumlandıran Sinn Fein’in 50 yaşındaki lideri Mary Lou McDonald’da corona virüsü testi pozitif çıktı…

28 Mart’ta corona virüsü testi olan McDonald’ın test sonuçlarının dün geldiği belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan McDonald, “Doktorlar benim enfekte olmadığımı ve hastalığı atlattığımı söylediler. Bu çok iyi bir haber çünkü haftalardır çok kötü hissediyordum. Sağ ciğerimde bir rahatsızlık vardı. Şu an ilaç alıyorum ve buna iyi tepki veriyorum. Gelecek pazartesi günü işimin başına dönmeyi bekliyorum” dedi.

McDonald’ın partisi, Şubat ayında İrlanda’da yapılan seçimlerde diğer partilerden çok daha fazla oy almasına rağmen koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.