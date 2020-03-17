Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… IŞİD’den şaka gibi uyarı: Corona var, oraya gidip saldırmayın

Son yıllarda düzenlediği kanlı saldırılarla panik ve korku yaratan IŞİD'den corona virüsü açıklaması geldi... Daha önce "Saldırı düzenleyin" açıklamaları yapan terör örgütünün resmi yayınlarında, "Salgının olduğu bölgelerden uzak durun" uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr
10:43 -
Haberler Dünya
Son dakika… IŞİD’den şaka gibi uyarı: Corona var, oraya gidip saldırmayın

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) resmi kanalları aracılığıyla yaptığı bir çağrı ile uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD basınına yansıyan haberlerde IŞİD’in düzenli olarak yayınladığı bültene corona virüsü damga vurdu.

Tam sayfa olarak yayınlanan bilgilendirme notunun arkasında, daha önce “saldırın” mesajlarının yerini corona virüsü ile ilgili bilgiler aldı. Corona virüsü ile ilgili olarak, “Esnerken ve hapşırırken ağzınızı kapatın. Salgının olduğu topraklardan uzak durun” açıklaması yapıldı.

Son güncelleme: 10:49 17.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more