Son dakika… İspanya’da 24 saatte 184 can kaybı

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı beşinci ülke olan İspanya’da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre dün 176 olarak açıklanan can kaybı, son 24 saatte 184 olarak kayıtlara geçti. Son can kayıplarıyla beraber, ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 104'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 228 bin 30’dan 228 bin 691’e ulaştı. Ülkede günlük ölü sayısı 2 Nisan'da zirveye ulaşarak 950'ye kadar çıkmıştı.