Son dakika… İspanya’da corona ölümleri yüzde 30 arttı

Corona virüsünden İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’dan dehşete düşüren bilgiler geldi… İspanyol medyasının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerde İspanya’da Covid-19’a bağlı ölümlerin sayısı yüzde 30 artarak 1720’ye çıktı. Son 24 saat içerisinde 394 kişinin öldüğü belirtildi.

Resmi rakamlara göre corona virüsü vakaları da yüzde 15 artarak 28.572’ye ulaştı. Dün bu rakam 24.926’ydı. Yapılan açıklamada 2.515 kişinin tedavi olduğu belirtilirken, 1785 kişinin ise yoğun bakımda olduğu duyuruldu.

Öte yandan Avrupa’da corona virüsünden en çok etkilenen ikinci ülke olan İspanya’da hükümet 14 Mart’ta başlattığı 15 günlük sokağa çıkma yasağı ve OHAL uygulamalarını 15 gün daha uzatma kararı aldı.

İspanya’da yaşanan corona virüsü salgını dolayısıyla yetkililer aralarında 14 bin emekli doktor ve hemşirenin de olduğu 52 bin kişiyi göreve çağırdı.