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Son dakika… İspanya’da corona sonunda çift haneye düştü

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da corona virüsünden ölenlerin sayısındaki düşüş devam ediyor... Önceki gün 102 insanın öldüğü İspanya'da son 24 saatte 87 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke uzun bir aradan sonra günlük ölüm sayısında çift haneleri gördü.

Sozcu.com.tr
12:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da corona sonunda çift haneye düştü

Corona virüsünün sadece Avrupa’da değil bütün dünyada en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’dan umut verici haberler geliyor… Önceki gün 102 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saat içerisinde 87 insanın öldüğü belirtildi.

İspanya böylelikle 2 ay sonunda ilk kez günlük ölüm sayısında 100 olan psikolojik sınırı geride bıraktı. Ülke genelinde corona virüsünden ölenlerin sayısı 27.650’ye çıktı.

Öte yandna İspanya Sağlık Bakanlığı, doğrulanmış Covid-19 vaka sayısının 230.698’den 231.350’ye çıktığını duyurdu.

Corona İspanya Ölüm son dakika
Son güncelleme: 12:44 17.05.2020
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