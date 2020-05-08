Son dakika… İspanya’da corona virüsü: Ölü sayısı önceki güne artış gösterdi

İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 229 insanın Covid-19’a bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Önceki gün bu oran 213 seviyesinde kalırken günlük ölüm sayısının yine 300’ün altında seyretmesi sevindirici bir gelişme olarak uluslararası kamuoyuna yansıdı. Güncel verilerle birlikte ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 26.070’den 26.299’a sıçradı.

Ülkede corona virüsü vaka sayısı da 221.447’den 222.857’ye çıktı.