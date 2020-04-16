Son dakika… İspanya’da coronadan ölenlerin sayısı 19 bin 130’a yükseldi

Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ikinci ülke olan İspanya’da 2 Nisan'da 950'ye çıkarak zirveye ulaşan günlük ölü sayısı, bir süredir küçük sapmalar dışında artışını durdurmuş görünüyor.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği son bilgilere göre dün 523 olarak duyurulan günlük ölü sayısı, son 24 saatte ufak bir artış gösterek 551 olarak kayıtlara geçti.

Toplam can kaybı 19 bin 130'a yükselirken, toplam vaka sayısı ise 182 bin 816'ya ulaştı.

İRAN’DA 100’ÜN ALTINA İNDİ

Salgının en çok ölüme yol açtığı altıncı ülke olan komşu İran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 92 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 4 bin 869'a, toplam vaka sayısı da 77 bin 995'e yükseldi.