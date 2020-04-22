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Son dakika… İspanya’da düne göre artış var: 24 saatte 435 can kaybı

İspanya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 717'ye ulaştı. Günlük can kayıplarının son iki günde artış göstermesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
12:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da düne göre artış var: 24 saatte 435 can kaybı

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya'da, günlük can kaybındaki sapmalar devam ediyor.

Ülkede son 24 saatteki veriler duyurulurken, Reuters'ın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre, günlük can kaybı sayısı iki gündür az da olsa artış gösteriyor.

20 Nisan’da 399, dün ise 430 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 435 olarak kayıtlara geçti.

4 BİN YENİ VAKA

Son rakamlarla birlikte ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 717'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 204 bin 178'den 208 bin 389’a yükseldi.

İspanya'da günlük can kaybı sayısı 2 Nisan'da 950'ye kadar çıkarak zirve yapmıştı.

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Son güncelleme: 12:37 22.04.2020
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