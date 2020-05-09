Son dakika… İspanya’da günlük can kaybı 200’ün altına indi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı dördüncü ülke olan İspanya'da, salgının yayılma hızı büyük oranda yavaşlasa da, ölüm oranlarındaki inişli çıkışlı grafik sürüyor.

Geçtiğimiz hafta günlük 200’ün altına düşen günlük can kaybı sayısı, 6 Mayıs’tan bu yana ise 200 bandını yeniden aşmıştı. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın bugüne dair paylaştığı son veriler, rakamların tekrar düşüş eğilimine geçtiğini gösterdi.

Dün 229 olarak duyurulan can kaybı sayısı, bugün 179 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık yüzde 22’lik bu düşüşün ardından toplam ölü sayısı 26 bin 478’e yükseldi.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 222 bin 857’den 223 bin 578’e ulaştı.