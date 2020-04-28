Son dakika… İspanya’da günlük ölü sayısı düne göre düştü

Corona virüsünün dünya genelinde en çok ölüme yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya’da, salgının inişli çıkışlı grafiği sürüyor. Önceki gün son 1 ayın en düşük günlük can kaybının görüldüğü ülkede, dün ise 331 ölümle bir artış yaşanmıştı.

Sağlık Bakanlığı bugün salgın süreciyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Buna göre günlük can kaybı sayısı düne göre düşüş gösterdi. Reuters’ın aktardığına göre son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısı 23 bin 521’den 23 bin 822’ye yükselirken, toplam vaka sayısı ise 1308 artarak 210 bin 773’e ulaştı.

İspanya’da günlük can kaybı 2 Nisan’da zirveye çıkarak 950 olarak kayıtlara geçmişti.