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Son dakika… İspanya’da kabinede corona şoku: Başbakan yardımcısı karantinada

Corona virüsü İspanya'da panik yaratmaya devam ediyor... İspanya'nın başbakan yardımcısı Pablo Iglesias, karantinaya alındı. Iglesias'ın Eşitlik Bakanı olan kız arkadaşı Irene Montero'da corona virüsünün tespit edilmesinin ardındna önlem amaçlı olarak karantinaya alındığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
15:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da kabinede corona şoku: Başbakan yardımcısı karantinada

Corona virüsünün etkisini hissettirmeye başladığı Avrupa’da sıcak bir gelişme yaşandı… İspanya başbakan yardımcısı Pablo Iglesias, corona virüsü dolayısıyla karantinaya alındı.

Yapılan açıklamada Eşitlik Bakanı Irene Montero’da corona virüsü tespit edildiği açıklanırken, hükümetin yaptığı açıklamada, “İkinci başbakan yardımcısı Pablo Iglesias’ın sağlık durumu iyi fakat sevgilisi Eşitlik Bakanı Irene Montero’da corona virüsü tespit edildiği için karantina altına alınmıştır” ifadesi kullanıldı.

Öte andan İspanyol kabinesinin sonuçlarının corona virüsü sonuçlarının bugün içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Son güncelleme: 15:10 12.03.2020
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