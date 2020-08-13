Son dakika… İspanya’da kabus tekrar başladı: Nefes alamayarak hastaneye gidiyorlar

Dünya çapında 20 milyonu aşkın insana bulaşan ve 747 binden fazla insana bulaşan corona virüsü özellikle Avrupa’da tekrar etkisini artırmaya başladı.

Son günlerde Almanya, Yunanistan, Ukrayna, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde vaka sayısında gözle görülür bir artış kaydedilirken, özellikle İspanya’da hastaneye kaldırılan hastaların ifadeleri kan dondurucu.

Sadece batı Avrupa’da değil, dünya üzerinde de corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’nın Zaragoza kentindeki hastanelerde doluluk oranı artmaya başladı.

ÖLENLERİN YARISI ORADAN

Mart ve Nisan ayında vaka ve ölüm sayısının hızla artarak dünyanın dehşet içinde izlediği İspanya’da güncel verilere göre 376 binden fazla hasta bulunurken Covid-19’a bağlı sebeplerle ölüm sayısı da 28 bini geçti. İspanya’da normalleşme süreci kapsamında yasaklar ve kısıtlamalar gevşetilirken, corona virüsü vaka ve ölüm sayısı da artmaya başladı.

Özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki Zaragoza’da son günlerde vaka sayısının artması yetkilileri endişelendiriyor. Yerel basın ve uluslararası basında yer alan haberlere göre son dönemde çok sayıda hasta nefes alma sorunu ile hastanelere gelmeye başladı. Ülkede çok sayıda semptom göstermeyen vakanın da genç olduğu açıklanırken, hasta sayısının artmasıyla birlikte hastanelerdeki doluluk oranlarının da artmasından endişe ediliyor.

Salı günü İspanya Sağlık Bakanlığı ülke çapında 805 insanın bir hafta içerisinde hastaneye kaldırıldığını açıklarken, bir hafta içerisinde yaşamını yitiren 64 insanın yarısının Zaragoza bölgesinden olduğu kayıtlara geçti.