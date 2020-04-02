Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 10 bini aştı

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin'de etkisini yitirmeye başlasa da Avrupa'da korkunç bir hızla can almaya devam ediyor. İtalya’dan sonra en çok ölümün meydana geldiği İspanya’da üst üste 6. günde de 800 ve üzerinde sayıda kişi hayatını kaybetti.

Reuters’ın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre İspanya'da ölü sayısı son 24 saatte 950 artarak 10.003’e ulaştı. Bu salgın başladığından bu yana ülkedeki en ölümcül gün olarak kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı ise 102 bin 136’dan 110 bin 238’e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 12 bin sağlık personelinin de virüse yakalandığı belirtiliyor.

İRAN’DA 50 BİN VAKA SINIRI AŞILDI

İspanya'nın hemen ardından İran da salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre son 24 saatte 124 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 3 bin 136’ya yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 2 bin 875 artarak 50 bin 468’e ulaştı.

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