Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 13 bin 55’e yükseldi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ikinci ülke olan İspanya’dan umut ışığı olabilecek haberler gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta günlük 900 ve üstü rakamlara çıkan ölü sayısı hız kesmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte ölü sayısı 637 artarak 13 bin 55’e yükseldi. Ülkede görülen toplam vaka sayısı ise 130 bin 759’dan 135 bin 32’ye ulaştı.

Ülkedeki günlük can kaybı sayısı 2 Nisan’da 950’ye ulaşarak zirve yaparken, o günden bu yana ise düşüş gösteriyor.

Başbakan Pedro Sanchez, ülke genelindeki OHAL kararının 26 Nisan'a kadar uzatma kararı almıştı.

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