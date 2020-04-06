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Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 13 bin 55’e yükseldi

İspanya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e ulaştı. 2 Nisan'da zirveye çıkan günlük ölü sayısı, o günden bu yana düşüş eğilimi göstermeye başladı.

Sozcu.com.tr
12:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 13 bin 55’e yükseldi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ikinci ülke olan İspanya’dan umut ışığı olabilecek haberler gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta günlük 900 ve üstü rakamlara çıkan ölü sayısı hız kesmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte ölü sayısı 637 artarak 13 bin 55’e yükseldi. Ülkede görülen toplam vaka sayısı ise 130 bin 759’dan 135 bin 32’ye ulaştı.

Ülkedeki günlük can kaybı sayısı 2 Nisan’da 950’ye ulaşarak zirve yaparken, o günden bu yana ise düşüş gösteriyor.

Başbakan Pedro Sanchez, ülke genelindeki OHAL kararının 26 Nisan'a kadar uzatma kararı almıştı.

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Corona İspanya son dakika
Son güncelleme: 13:36 06.04.2020
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