Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 18 bin 56’ya yükseldi

Corona virüsünün en çok etkilediği üçüncü ülke olan İspanya'da salgının inişli çıkışlı grafiği sürüyor. 2 Nisan'da 950'ye çıkarak zirveye ulaşan günlük ölü sayısı, o günden bu yana bir düşüyor, bir artıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri salgınla ilgili son verileri kamuoyuna duyurdu.

Buna göre günlük can kaybı sayısı düne göre ufak bir artışla 567 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 18 bin 56'ya yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 45 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı ise 172 bin 541’e ulaştı.

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