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Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 18 bin 579’a ulaştı

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya'da ölü sayısı düne göre düşüş gösterdi.

Sozcu.com.tr
12:09 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 18 bin 579’a ulaştı

Avrupa’da corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’dan umut verici haberler gelmeye başladı.

2 Nisan’da 950’ye çıkarak zirveye ulaşan günlük ölü sayısı, bir süredir küçük sapmalar dışında artışını durdurmuş gözüküyor.

Salgının yayılma hızının durduğuna işaret edebilecek son verileri Sağlık Bakanlığı yetkilileri duyurdu. Buna göre dün 567 olarak duyurulan günlük ölü sayısı, son 24 saatte düşüş gösterek 523 olarak kayıtlara geçti.

Toplam can kaybı 18 bin 579’a yükselirken, toplam vaka sayısı ise 177 bin 633’e ulaştı.

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Son güncelleme: 12:24 15.04.2020
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