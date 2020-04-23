Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İspanya’da günlük kayıp üç gündür artıyor: 22 bin 157’ye yükseldi

Corona virüsü nedeniyle İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son üç gündür az da olsa artış gösterdi. Son 24 saatte ölü sayısı 21 bin 717'den 22 bin 157'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr
12:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da günlük kayıp üç gündür artıyor: 22 bin 157’ye yükseldi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya’da, son 24 saatteki veriler kamuoyuna duyuruldu.

Reuters’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığı bilgilere göre, günlük can kaybı sayısı üç gündür az da olsa artış gösterdi.

20 Nisan'da 399, 21 Nisan’da 430 ve dün 435 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 440 olarak kayıtlara geçti.

4 BİN 635 YENİ VAKA

Son rakamlarla birlikte ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 717’den 22 bin 157’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 4 bin 635 artarak 208 bin 389’dan 213 bin 24'e ulaştı.

İspanya’da günlük can kaybı sayısı 2 Nisan’da rekor kırarak 950’ye kadar çıkmıştı.

İLGİLİ HABERUzmanlardan çarpıcı sigara araştırması! Coronaya nikotin tedavisiUzmanlardan çarpıcı sigara araştırması! Coronaya nikotin tedavisi

 

İLGİLİ HABERİspanya'dan flaş Türkiye iddiası: Solunum cihazlarımıza el koyulduİspanya'dan flaş Türkiye iddiası: Solunum cihazlarımıza el koyuldu
Corona İspanya son dakika
Son güncelleme: 12:48 23.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more