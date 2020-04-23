Son dakika… İspanya’da günlük kayıp üç gündür artıyor: 22 bin 157’ye yükseldi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya’da, son 24 saatteki veriler kamuoyuna duyuruldu.

Reuters’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığı bilgilere göre, günlük can kaybı sayısı üç gündür az da olsa artış gösterdi.

20 Nisan'da 399, 21 Nisan’da 430 ve dün 435 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 440 olarak kayıtlara geçti.

4 BİN 635 YENİ VAKA

Son rakamlarla birlikte ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 717’den 22 bin 157’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 4 bin 635 artarak 208 bin 389’dan 213 bin 24'e ulaştı.

İspanya’da günlük can kaybı sayısı 2 Nisan’da rekor kırarak 950’ye kadar çıkmıştı.

İLGİLİ HABER Uzmanlardan çarpıcı sigara araştırması! Coronaya nikotin tedavisi