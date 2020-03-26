Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 4 bin 89’a yükseldi

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini kaybederken, Avrupa’da hızla can almaya devam ediyor. İtalya’nın ardından dün de İspanya, hayatını kaybeden insan sayısında Çin’i geride bırakmıştı.

Virüsün en çok ölüme yol açtığı ikinci ülke olan İspanya, bugün Çin’le arayı iyice açtı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 24 saat içinde 3 bin 434 olan ölü sayısının 4 bin 89’a yükseldiği bildirildi.

G20 ÜLKELERİNE PROTOKOL ÇAĞRISI

Bakanlık 47 bin 610 olan toplam vaka sayısının da 56 bin 188’e ulaştığını duyurdu.

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, günün erken saatlerinde salgınla ilgili G20 ülkelerine çağrıda bulundu. Gonzalez, tüm ülkelerin salgınla ilgili bilgi paylaşmasını isterken, ortak bir protokol oluşturulmasını önerdi.