Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 491’e yükseldi

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini kaybetse de başta Avrupa olmak üzere hızını artırıyor. İspanya ve İran’dan salgınla ilgili yeni açıklamalar geldi.

İlk açıklamayı yapan İspanyol yetkililer, ülkede son 24 saatte vaka saysının 11 bin 178’e ulaştığını, ölü sayısının ise 149 artarak 491’e yükseldiğini duyurdu.

Komşu İran’da ise corona virüsüyle ilgili son verileri Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur paylaştı. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artarak 988 oldu.

1178 yeni vaka görüldüğünü aktaran Cihanpur, toplam sayının ülke genelinde 16 bin 169 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

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