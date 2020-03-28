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Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 5 bin 690’a yükseldi

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İran ve İspanya, korkunç boyutlara ulaşan ölü sayılarını yine peş peşe açıkladı. İspanya'da ölü sayısı 4 bin 858'den 5 bin 690'a, İran'da ise 2 bin 517'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
13:43 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 5 bin 690’a yükseldi

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin'de etkisini yitirmeye başlasa da Avrupa'da hızla can almaya devam ediyor. İtalya’nın ardından Çin’i geride bırakan  ikinci ülke olan İspanya’da yetkililer salgınla ilgili son verileri duyurdu.

Reuters’ın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre İspanya'da ölü sayısı 24 saatte 4 bin 858'den 5 bin 690’a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 72 bin 248’e ulaştı.

Öte yandan ülke genelinde 9 bin 444 sağlık çalışanında corona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtiliyor.

İRAN'DA 24 SAATTE 139 KİŞİ

İspanya'dan yalnızca dakikalar önce İran'dan da corona virüsüyle ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre son 24 saatte 139 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 2 bin 517'ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 35 bin 408'e ulaştı.

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Corona İran İspanya son dakika
Son güncelleme: 13:56 28.03.2020
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