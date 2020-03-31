Son dakika… İspanya’da ölü sayısı 8 bin 189’a ulaştı

Corona virüsünün en çok ölüme yol açtığı ikinci ülke olan İspanya’dan dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Dün ölü sayısının ardından toplam vaka sayısında da salgının ortaya çıktığı Çin’i geride bırakan İspanya’dan son rakamlar paylaşıldı.

Reuters’ın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre ülkede ölü sayısı son 24 saatte 7 bin 340’tan 8 bin 189’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 85 bin 195'ten 94 bin 417’ye ulaştı.

Ülkede 12 bini aşkın sağlık personelinin de corona virüsüne yakalandığı belirtiliyor.

İRAN’DA 24 SAATTE 141 KİŞİ

İspanya'dan kısa süre sonra İran da virüsle ilgili son bilgileri verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre son 24 saatte 141 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 2 bin 898’e yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 3 bin artarak 44 bin 606’ya ulaştı.