Son dakika… İspanya’da son durum: Günlük kayıpta yüzde 50 artış

Corona virüsünün dünya genelinde en çok ölüme yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya'da, salgının inişli çıkışlı bir grafik izlemeye başladı. Son birkaç günde, günlük can kaybı sayısı 300’ün altına inerek 1 ayın en düşük seviyelerini görürken, bugün ise çarpıcı bir yükseliş dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre can kaybı sayısı düne kıyasla yüzde 50 artış gösterdi. Dün 301 olarak açıklanan rakam bugün 453 olarak kayıtlara geçti.

Reuters'ın aktardığına göre toplam ölü sayısı 23 bin 822'den 24 bin 275’e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 2 bin 144 artarak 212 bin 917'ye ulaştı.

İspanya'da günlük can kaybı 2 Nisan'da zirveye çıkarak 950 olarak kayıtlara geçmişti.