Son dakika… İspanya’da son durum: Ölü sayısı 176 arttı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da son veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan verilerde son 7 haftanın en düşük ölü sayısı olan 123 can kaybı duyurulurken, bugün yaklaşık yüzde 50 artışla 176 ölü kayıtlara geçti.

Böylelikle toplam can kaybı 26 bin 920’ye yükseldi. İspanya bu alanda ABD, Birleşik Krallık ve İtalya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

SON 2 AYDAKİ EN DÜŞÜK VAKA



Günlük can kaybı sayısı inişli çıkışlı grafik gösterse de, yeni vaka sayısında sevindirici bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre son iki ayın en düşük yeni vaka sayısı tespit edildi. Son 24 saatte 594 kişi virüse yakalandı. Toplam vaka sayısı da 228 bin 30’a ulaştı.