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Son dakika… İspanya’da üst üste beşinci gün: Corona virüsünden 864 ölüm

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı... Resmi rakamlara göre son 24 saat içerisinde ölü sayısı 864 arttı. Ülkede üst üste beşinci günde de 800 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede doğrulanmış vaka sayısı da 100 bin sınırını aştı. Toplam 102 bin 136 vaka görüldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr
12:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da üst üste beşinci gün: Corona virüsünden 864 ölüm

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’daki güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

İspanyol yetkililer, son 24 saat içerisinde tespit edilen corona virüsü vakaları ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısının 100 bin sınırını geçtiğini duyurdu. Resmi rakamlara göre ülkede toplam 102 bin 136 corona virüsü vakası var.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 864 ölüm gerçekleştiği belirtilirken ülke genelindeki toplam ölüm sayısı da 9053’e çıktı.

İspanya’nın çok okunan ulusal gazetesi El Pais, ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının son 5 gündür en az 800 olarak kayıtlara geçtiğini okurlarına hatırlattı. El Pais’nin haberinde ülkede bir günde raporlanan ölüm sayısının en yüksek olduğu günün dün olduğu belirtildi.

Detaylar geliyor…

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Avrupa Corona İspanya Ölüm son dakika
Son güncelleme: 13:01 01.04.2020
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