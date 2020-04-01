Son dakika… İspanya’da üst üste beşinci gün: Corona virüsünden 864 ölüm

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’daki güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

İspanyol yetkililer, son 24 saat içerisinde tespit edilen corona virüsü vakaları ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısının 100 bin sınırını geçtiğini duyurdu. Resmi rakamlara göre ülkede toplam 102 bin 136 corona virüsü vakası var.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 864 ölüm gerçekleştiği belirtilirken ülke genelindeki toplam ölüm sayısı da 9053’e çıktı.

İspanya’nın çok okunan ulusal gazetesi El Pais, ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının son 5 gündür en az 800 olarak kayıtlara geçtiğini okurlarına hatırlattı. El Pais’nin haberinde ülkede bir günde raporlanan ölüm sayısının en yüksek olduğu günün dün olduğu belirtildi.

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