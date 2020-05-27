Son dakika… İspanya’da yalnızca bir ölüm yaşandı!

İspanya’da son yedi günde sadece 39 can kaybı yaşandığı belirtilirken mucize gibi haber bugün verildi.

Ülkede son 24 saat içinde yalnızca bir can kaybı yaşandı. Salgının ilk günlerinde günde binden fazla can kaybı yaşanan ülkedeki bu gelişme İspanyol halkına rahat bir nefes aldırdı.

Salgının ilk gününden bugüne ülkede toplam 236 bin 769 vaka tespit edildiği bildirildi.

Hükümet yetkilileri, vakalar ve ölümlerin kaydedilişi hakkında uygulanan yeni bir metodun, açıklanan ölüm ve vaka sayılarında değişikliğe neden olabileceği uyarısında da bulundu.