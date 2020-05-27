Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İspanya’da yalnızca bir ölüm yaşandı!

İspanya'daki corona virüsü salgınında son 24 saatte yalnızca bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 27 bin 118 oldu.

18:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da yalnızca bir ölüm yaşandı!

İspanya’da son yedi günde sadece 39 can kaybı yaşandığı belirtilirken mucize gibi haber bugün verildi.

Ülkede son 24 saat içinde yalnızca bir can kaybı yaşandı. Salgının ilk günlerinde günde binden fazla can kaybı yaşanan ülkedeki bu gelişme İspanyol halkına rahat bir nefes aldırdı.

Salgının ilk gününden bugüne ülkede toplam 236 bin 769 vaka tespit edildiği bildirildi.

Hükümet yetkilileri, vakalar ve ölümlerin kaydedilişi hakkında uygulanan yeni bir metodun, açıklanan ölüm ve vaka sayılarında değişikliğe neden olabileceği uyarısında da bulundu.

İLGİLİ HABERİspanya'da 850 bin haneye maaş bağlanıyorİspanya'da 850 bin haneye maaş bağlanıyor
Corona Ekonomi Euro Haber İspanya Ölüm son dakika
Son güncelleme: 18:34 27.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more