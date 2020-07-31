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Son dakika… İspanya’daki vakalar patlama yaptı!

Corona virüsü salgınında ikinci dalganın başladığı İspanya'da son 24 saat içinde bin 525 yeni vaka açıklandı. Uzmanlar son vaka sayılarının, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından yaşanan en büyük sıçrama olduğunu belirtiyor.

Sozcu.com.tr
17:42 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’daki vakalar patlama yaptı!

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre ülkedeki toplam vaka sayısı 285 bin 430’dan 288 bin 522’ye yükseldi.

Günlük vakaların bin 525’e yükseldiği ülkede özellikle Katalonya bölgesinde çok sayıda salgın noktası ilan edildi ve bu noktalara giriş-çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Son veriler ve uzmanların açıklamalarına göre, İspanya’da alınan tedbirlerin kaldırılmasının ardından vakalar büyük bir yükseliş gösterdi.

İspanya’da son üç gündür üst üste binin üzerinde vaka açıklanıyor.

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İspanya patlama son dakika
Son güncelleme: 17:52 31.07.2020
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