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Son dakika… İspanya’dan corona açıklaması: Düşüş devam ediyor

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da hükümet güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 143 arttı. Önceki gün bu oran 179'du.

Sozcu.com.tr
12:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’dan corona açıklaması: Düşüş devam ediyor

ABD’den sonra en çok Covid-19 vakasının görüldüğü İspanya’da güncel veriler açıklandı. Son haftalarda yasakların gevşetildiği ve iyiye gidişin görüldüğü İspanya’da sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 143 insanın corona virüsünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yetkililer corona virüsünden ölenlerin sayısının 26.478’den 26.621’e çıktığını açıkladı. Bugün açıklanan 143 vefat sayısının Mart ayının ortasından beri en düşük sayı olduğu da kayıtlara geçti.

Öte yandan İspanya’da corona virüsü vaka sayısı da 223.578’den 224.390’a çıktı.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: 12:14 10.05.2020
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