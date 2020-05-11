Son dakika… İspanya’dan flaş corona açıklaması

Corona virüsünün dünya üzerinde en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da normalleşme süreci devam ederken umut verici bir açıklama geldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 123 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Önceki gün 143 insanın corona virüsünden yaşamını yitirdiği ülkede 123 vefat haberi, son 7 haftanın en düşük sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde 26 bin 744 insan corona virüsünden yaşamını yitirirken, Covid-19 vaka sayısı da 224.390’dan 227 bin 436’ya çıktı.