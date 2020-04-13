Son dakika… İspanya’dan flaş corona açıklaması: Ölü sayısı 17 bin 489’a yükseldi

Corona virüsünün en çok etkilediği üçüncü ülke olan İspanya’da salgının seyri değişkenlik göstermeye devam ediyor. 2 Nisan’da 950’ye çıkarak zirveye ulaşan günlük ölü sayısı, o günden bu yana bir düşüyor, bir artıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri salgınla ilgili son verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre günlük can kaybı sayısı düne göre yine düşüş göstererek 517 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 489’a yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 477 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı ise 169 bin 496’ya ulaştı.

İRAN’DA 24 SAATTE 111 CAN KAYBI

Corona virüsünün Orta Doğu'da en çok etkilediği ülke olan İran'dan da salgın ile ilgili güncel veriler geldi.

İran Sağlık Bakanı'nın danışmanı Ali Rıza Vahabzade, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 111 insanın yaşamını yitirdiğini ve toplam ölü sayısının 4 bin 585'e çıktığını duyurdu.

Öte yandan ülke genelinde 1617 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı da 73 bin 303'e çıktı.