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Son dakika… İspanya’dan flaş corona kararı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'dan flaş bir açıklama geldi. İspanyol hükümeti 21 Haziran'dan itibaren Portekiz haricinde AB içindeki ülkelerle turizmi tekrar başlatacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’dan flaş corona kararı

290 binden fazla vakanın görüldüğü ve 27 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İspanya’dan flaş bir karar geldi. İspanyol medyası, ülkenin kapılarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere 21 Haziran’dan itibaren açılacağını yazdı.

El Pais gazetesi ve Ser radyo kanalının haberinde, Portekiz’in bu uygulamaya dahil edilmediği, bu ülkeyle sınırların 1 Temmuz’da açılacağı aktarıldı.

İspanyol hükümeti, daha önce yabancı turistlerin 1 Temmuz itibariyle girişine izin verileceğini açıklamış ve bu turistlerin de karantinaya alınmamasına karar verildiğini duyurmuştu.

Avrupa Avrupa Birliği Corona İspanya Portekiz son dakika
Son güncelleme: 12:06 14.06.2020
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