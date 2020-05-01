Son dakika… İspanya’dan flaş corona virüsü açıklaması: İkinci günde de 300’ün altını gördüler

Geçen haftalarda corona virüsü karşısında çaresiz kalan İspanya’dan umut verici bir açıklama geldi… İspanya Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının dün olduğu gibi bugün de 300’ün altında olduğu açıklandı. Böylelikle ülkede üst üste ikinci günde de 300 sınırının altında ölüm tespit edildi.

İspanyol Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkede son 24 saatte corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 281 olduğunu açıkladı. Böylelikle ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 24 bin 824’e çıktı.

Öte yandan ülke genelindeki toplam corona virüsü vaka sayısı da 213.435’ten 215.216’ya çıktı.

Detaylar geliyor…