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Son dakika… İspanya’dan flaş corona virüsü açıklaması

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri haline gelen İspanya'da son günlerde günlük vaka ve ölüm sayısındaki artış yavaşlarken bugün flaş bir açıklama geldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte elde edilen güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde bugün de 164 insanın yaşamını kaybettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
12:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’dan flaş corona virüsü açıklaması

Günlük ölüm sayısında ciddi bir yavaşlama gözlemlenen İspanya’da dün açıklanan 164 ölümün ardından bütün gözler bugün Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya kilitlenmişti.

Dün son 7 haftanın en düşük ölüm sayısı açıklanırken bugün İspanya Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

İspanya’da gevşetilen sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalara en çok sevinen meslek gruplarından biri de berberler ve kuaförler oldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, pazar günü corona virüsü vaka sayısının 217.466’dan 218.011’e çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Covid-19’a bağlı ölüm sayısında da önceki günkü kadar bir artış yaşandığı belirtildi. Son 7 haftanın en düşük günlük ölüm sayısını 164 olarak dün açıklayan İspanyol yönetimi bugün de 164 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısı 25.264’ten 25.428’e çıktı.

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Son güncelleme: 12:20 04.05.2020
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