Son dakika… İspanya’dan flaş corona virüsü açıklaması

Günlük ölüm sayısında ciddi bir yavaşlama gözlemlenen İspanya’da dün açıklanan 164 ölümün ardından bütün gözler bugün Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya kilitlenmişti.

Dün son 7 haftanın en düşük ölüm sayısı açıklanırken bugün İspanya Sağlık Bakanlığı corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, pazar günü corona virüsü vaka sayısının 217.466’dan 218.011’e çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Covid-19’a bağlı ölüm sayısında da önceki günkü kadar bir artış yaşandığı belirtildi. Son 7 haftanın en düşük günlük ölüm sayısını 164 olarak dün açıklayan İspanyol yönetimi bugün de 164 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısı 25.264’ten 25.428’e çıktı.