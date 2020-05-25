Son dakika… İspanya’dan flaş hamle: Tarih verdiler

282 binden fazla insanda corona virüsünün tespit edildiği ve 28 bini aşkın insanın Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği İspanya’da hükümet kritik bir açıklama yaptı.

Ekonomisinin büyük bir bölümünü kapsayan turizmi canlandırmak ve normale dönmek için hazırlıklarını hızlandıran İspanya hükümeti, yabancı turistlere daha önce uygulanması kararlaştırılan “İki haftalık karantina” sürecinin 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Güncel uygulamada İspanya’ya başka bir ülkeden giriş yapan yabancı turistler salgını önlemek adına 2 hafta boyunca karantinada tutuluyordu. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya daha önce yasağın gevşetileceğini duyursa da net bir tarih vermemişti.