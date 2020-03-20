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Son dakika… İspanya’dan korkutan corona virüsü sonucu: Maalesef 1000 kişiye çıktı

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'dan korkutucu bir açıklama geldi... İspanyol yetkililer corona virüsüne bağlı ölüm sayısının son 24 saatte 767'den 1002'ye çıktığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
13:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’dan korkutan corona virüsü sonucu: Maalesef 1000 kişiye çıktı

Corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Çin, İtalya ve İran’ın arasına maalesef İspanya da katıldı…

İspanyol yetkililer, İspanya’da corona virüsü vakalarının sayısının 17.147’den 19.980’e çıktığını duyurdu. Bu rakamlarla birlikte İspanya, corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerde İran’ı geçti. İran’da 19.644 corona virüsü vakası görüldüğü bugün açıklanırken, İspanya, Çin ve İtalya’nın ardından en çok corona virüsü vakasının görüldüğü ülke oldu.

Veriler 18 Mart 2020’ye kadar alınmıştır.

Açıklamayı İspanya Acil Durum Başkanı Fernando Simon yaptı. Simon cuma günkü veriler ışığında ölü sayısının da 767’den 1002’ye çıktığını söyledi.

Detaylar geliyor…

Çin Corona Cuma Facebook İran İspanya İtalya Ölüm Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 14:12 20.03.2020
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