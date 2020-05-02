Son dakika… İspanya’dan sevindiren haber: 300’ün altına demir attı

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya’dan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Son iki gündür can kaybı sayısı 300’ün altında seyreden ülkede, bugün açıklanan rakamlar salgının dip yaptığını kanıtlar nitelikte.

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre 30 Nisan’da 268 ve 1 Mayıs’ta 281 olarak açıklanan günlük can kaybı sayısı bugün 276 olarak kayıtlara geçti. Böylelikte toplam ölü sayısı 25 bin 100’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1366 artarak 216 bin 582’ye ulaştı.