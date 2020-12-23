Son dakika… İsrail’de erken seçim kararı alındı

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada 2021 bütçesine ilişkin yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. . İlginizi Çekebilir‘Adres kodu, seçim hilesine hazırlık&#039;. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6178985}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-israilde-erken-secim-karari-alindi-6178985');aip2('newsArticle', {"identifier":6178985,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-israilde-erken-secim-karari-alindi-6178985/","headline":"Son dakika&#8230; u0130srail&#8217;de erken seu00e7im kararu0131 alu0131ndu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["\\u0130srail","Meclis","se\\u00e7im","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/22/iecrop/israil-shutterstock-1_16_9_1608674678.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2020-12-23 01:04:41","dateModified":"2020-12-23 01:08:16","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":904}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-israilde-erken-secim-karari-alindi-6178985/');