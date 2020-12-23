Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İsrail’de erken seçim kararı alındı

İsrail'de bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçim kararı alındı.

Güncellenme: 01:08, 23/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… İsrail’de erken seçim kararı alındı

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada 2021 bütçesine ilişkin yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir‘Adres kodu, seçim hilesine hazırlık'‘Adres kodu, seçim hilesine hazırlık'
İsrail Meclis seçim son dakika
Yayınlanma Tarihi:01:04,