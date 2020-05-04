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Son dakika… İşte corona sonrasında pazarların son durumu

Corona virüsü salgınının en çok zarar verdiği ülkelerin başında gelen İtalya'da sokağa çıkma yasakları gevşetilirken, Torino'da gündelik yaşamın en önemli unsuru olan pazarlar açılmaya başladı. Reuters haber ajansı pazarlardan ilk görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr
14:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… İşte corona sonrasında pazarların son durumu

Corona virüsü yüzünden 210 binden fazla insanın hasta olduğu ve Covid-19 dolayısıyla 28 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da sıkı sokağa çıkma yasakları sonrasında normale dönüş başladı…

Corona virüsü salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında ilk kez açılan pazara ilgi yoğun oldu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, corona virüsünün vurduğu Torino’da uzun bir aradan sonra açılan pazarda yaşananları anbean görüntüledi. Covid-19 öncesinde oldukça hareketli, kalabalık ve yoğun olan pazara girişlerde sıkı kontroller yapılırken, insanlar uzun kuyruklar boyunca beklemek zorunda kaldı.

Pazar alanındaki kırmızı yelekli görevliler müşterileri yönlendirmeye çalıştı.

Kırmızı yelekli görevliler insanların pazar yerlerine düzensiz girmesini engellerken, pazar alanının girişine konulan kasalar sosyal mesafeye dikkat edilmesi için yerleştirildi.

Corona Haber İngiltere İtalya pazar son dakika Torino
Son güncelleme: 15:02 04.05.2020
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