Son dakika… İşte corona sonrasında pazarların son durumu

Corona virüsü yüzünden 210 binden fazla insanın hasta olduğu ve Covid-19 dolayısıyla 28 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da sıkı sokağa çıkma yasakları sonrasında normale dönüş başladı…

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, corona virüsünün vurduğu Torino’da uzun bir aradan sonra açılan pazarda yaşananları anbean görüntüledi. Covid-19 öncesinde oldukça hareketli, kalabalık ve yoğun olan pazara girişlerde sıkı kontroller yapılırken, insanlar uzun kuyruklar boyunca beklemek zorunda kaldı.

Kırmızı yelekli görevliler insanların pazar yerlerine düzensiz girmesini engellerken, pazar alanının girişine konulan kasalar sosyal mesafeye dikkat edilmesi için yerleştirildi.