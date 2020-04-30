Son dakika… İsveçli genç çevre aktivistinden 100 bin dolar bağış

Küresel ısınmaya karşı mücadele eden ve yaptığı açıklamalarla kitleleri harekete geçiren genç çevre aktivisti Greta Thunberg, kendisine verilen 100 bin dolarlık ödülü UNICEF’e bağışladı.

17 yaşındaki Thunberg, Danimarka merkezli Human Act isimli kuruluştan aldığı 100 bin dolarlık ödül parasını Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan UNICEF’e bağışlama kararı aldığını duyurdu.

Thunberg, “Küresel ısınma gibi corona virüsü salgını da bir çocuk hakları krizidir. Bu salgın şimdi ve uzun vadede bütün çocukları etkileyecektir. Ben herkesi bana katılmaya ve UNICEF’in çocukları kurtardığı, sağlıklarını koruduğu ve eğitimlerini devam ettirme çalışmalarına yardımcı olmaya davet ediyorum” dedi.