Son dakika… İtalya’da bir günde 889 kişi daha öldü

Corona virüsü salgını ABD ve İtalya başta olmak üzere pekçok ülkede hızla yayılıyor. ABD’de vaka sayısı 100 bini geçmesiyle Çin’i geride bırakarak, en çok virüsten etkilenen ülke oldu. Dünya genelinde ise İtalya, en çok hayatını kaybeden kişi sayısına sahip.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da son 24 saat içinde 889 kişi daha hayatını kaybetti.

İtalya Sivil Savunma Başkanlığı’nın resmi açıklamasına göre ülkede ölü sayısı 10 bin 23’e yükseldi.

Ülkede vaka sayısı ise son 24 saat içinde 5 bin 974 artarak 92 bin 472 oldu.