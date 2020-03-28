Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İtalya’da bir günde 889 kişi daha öldü

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'dan bir kötü haber daha geldi. Resmi açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 889 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 90 binin üzerine çıktı.

20:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da bir günde 889 kişi daha öldü

Corona virüsü salgını ABD ve İtalya başta olmak üzere pekçok ülkede hızla yayılıyor. ABD’de vaka sayısı 100 bini geçmesiyle Çin’i geride bırakarak, en çok virüsten etkilenen ülke oldu. Dünya genelinde ise İtalya, en çok hayatını kaybeden kişi sayısına sahip.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da son 24 saat içinde 889 kişi daha hayatını kaybetti.

İtalya Sivil Savunma Başkanlığı’nın resmi açıklamasına göre ülkede ölü sayısı 10 bin 23’e yükseldi.

Ülkede vaka sayısı ise son 24 saat içinde 5 bin 974 artarak 92 bin 472 oldu.

İLGİLİ HABERSağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü salgınında yeni verileri açıkladı!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü salgınında yeni verileri açıkladı!

 

ABD Çin Corona Dünya Haber İtalya son dakika
Son güncelleme: 20:24 28.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more