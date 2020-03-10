Son dakika… İtalya, bütün ülkeyi karantina alanı ilan etti

İtalya, 3 Nisan’a kadar ülkedeki bütün okul ve üniversitelerin kapatılacağını açıkadı.

Başbakan Conte, Corona virüsü nedeniyle 463 ölümün yaşandığı İtalya’da önlemlerin bütün ülkeye yayıldığını duyurdu.

Conte, İtalya’daki bütün spor etkinliklerinin askıya alındığını belirtti ve virüse karşı daha sert tedbirleri almaktan çekinmeyeceklerini bildirdi.

Başbakan Conte, ülkedeki bütün halka açık etkinliklerin yasaklandığını da belirtti.

‘EVDE KALIN’ TAVSİYESİ

Conte ülkedeki ‘kırmızı alanların’ bütün ülkeye yayılacağını ve ülkedeki her toprak parçasının kırmızı alan muamelesi göreceğini ifade etti.

Alınan tedbirlerin acilen imzalanarak yürürlüğe gireceğini belirten Conte, toplu ulaşım sisteminin çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşlarına seslenen Conte, en iyi davranışın evde kalmak olacağını vurguladı.

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