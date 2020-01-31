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Son dakika: İtalya olağanüstü hâl ilan etti!

İtalya hükümeti, Roma'da iki Çinli turistte corona virüsü tespit edilmesinin ardından olağanüstü hâl ilan etti.

Sozcu.com.tr
14:35 -
Haberler Dünya
Son dakika: İtalya olağanüstü hâl ilan etti!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Çin ile hava trafiğinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

AYRINTILAR AZ SONRA…

İtalya Roma son dakika
Son güncelleme: 14:36 31.01.2020
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