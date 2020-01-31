Son dakika: İtalya olağanüstü hâl ilan etti!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Çin ile hava trafiğinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.. AYRINTILAR AZ SONRA&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-italya-olaganustu-hal-ilan-etti-5599685","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-italya-olaganustu-hal-ilan-etti-5599685","pageType":"yazi","pageIdentifier":5599685,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika: u0130talya olau011fanu00fcstu00fc hu00e2l ilan etti!"});aip('newsArticle', {"identifier":5599685,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-italya-olaganustu-hal-ilan-etti-5599685/","headline":"Son dakika: u0130talya olau011fanu00fcstu00fc hu00e2l ilan etti!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["\\u0130talya","Roma","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1580470534,"datePublished":1580470534,"dateModified":1580470591,"info":"{"seo_news":"false"}"});