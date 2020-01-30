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Son dakika… İtalya Sağlık Bakanlığı duyurdu: Corona virüsüne rastlanılmadı!

İtalya’nın Civitavecchia kentinde 7 bin kişilik bir cruise gemisi Corona virüsü şüphesiyle karantina altına almıştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karantina altına alınan gemide Corona virüsüne rastlanılmadığı belirtildi.

22:37 -
Haberler Dünya

İtalya'da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Corona alarmı verildi. Gemide bulunan Çinli çiftte Corona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı.

Çinli çiftte, Corona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı ve diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.

İHA

İTALYA SAĞLIK BAKANLIĞI: VİRÜSE RASTLANILMADI

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemide bulunan yolcularda Corona virüsüne rastlanılmadığı belirtildi. (İHA)

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İtalya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 22:43 30.01.2020
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