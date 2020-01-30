Son dakika… İtalya Sağlık Bakanlığı duyurdu: Corona virüsüne rastlanılmadı!

İtalya'da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Corona alarmı verildi. Gemide bulunan Çinli çiftte Corona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı.

Çinli çiftte, Corona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı ve diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.

İTALYA SAĞLIK BAKANLIĞI: VİRÜSE RASTLANILMADI

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemide bulunan yolcularda Corona virüsüne rastlanılmadığı belirtildi. (İHA)

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