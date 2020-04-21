Son dakika… İtalya’da 535 kişi daha öldü

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.

İtalya’da açıklanan son verilere göre, bir günde 534 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 24 bin 648’e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 183 bin 957’ye ulaştığı açıklandı.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 51 bin 600’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 471 olarak belirtildi.

Öte yandan İtalya, dünyada en çok corona virüsü ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken Avrupa’da ise birinci sırada bulunuyor. (İHA)

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