Son dakika… İtalya’da 575 kişi daha hayatını kaybetti

Son 24 saat içinde 575 kişinin ölmesi sonucu İtalya’da ölü sayısı 22 bin 745’e yükseldi. Vaka sayısı da son bir gün içinde 3 bin 493 artarak 172 bin 434 oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya Sivil Savunma Ajansı, son 12 gün içinde ölüm ve vaka sayılarının yükselişinde bir istikrar sağlandığını, Mart ayı boyunca sayılarda önemli bir düşüş meydana geldiğini duyurdu.

Açıklama yapan İtalyan bir yetkili, düşüş yaşanmasına rağmen son 6 hafta içinde sürecin umulduğu gibi ilerlemedeğini ifade etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya vaka sayısı bakımından, ABD ve İspanya’nın ardından üçüncü, ölü sayısı bakımından ise ABD’nin ardından ikinci ülke konumunda.

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