Son dakika… İtalya’da 578 kişi daha öldü! Vaka sayısı düşüyor

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, corona virüsü nedeniyle 578 kişinin öldüğü ülkede son bir gün içinde 2 bin 667 yeni vaka tespit edildi.

Dün tespit edilen 2 bin 972 yeni vakayla İtalya, 7 Nisan’dan bu yana en düşük vaka sayısını görmüş ve ilk kez vaka sayısı 3 binin altına inmişti. Bugün açıklanan 2 bin 667 yeni vakayla, ülkede vaka sayısında düşüşün sürdüğü görülüyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, 21 Şubat tarihinden itibaren corona ile mücadele eden İtalya'da 27 Mart tarihinde en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

İtalyan yetkililer, 6 bin 557 vakanın vakanın görüldüğü 21 Mart tarihinden bu yana vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.

İtalyan hükümeti, ölüm ve vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı.

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